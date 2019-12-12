|Секрет стрункості Кейт Міддлтон розкрито
|12.12.2019 06:21
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Очевидці повідомили, що герцогиня Кембриджська - постійна відвідувачка ексклюзивного клубу Hurlingham Club, розташованого в південній частині Лондона. Там Кейт бере приватні уроки великого тенісу, які проходять під суворим наглядом її охоронців.
«Вона непогано грає», - поділився один з постояльців клубу.
Кейт не приховує своєї любові до цього виду спорту. Вона щорічно відвідує Вімблдонський турнір, а також в 2016 році стала патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Великим тенісом також захоплюються старші діти герцогині, принц Джордж і принцеса Шарлотта.
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