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Секрет стрункості Кейт Міддлтон розкрито
12.12.2019 06:21
У 37-річної Кейт Міддлтон так багато королівських і сімейних обов'язків, що здається, ніби у неї зовсім не вистачає часу на себе. Однак це не так.

Очевидці повідомили, що герцогиня Кембриджська - постійна відвідувачка ексклюзивного клубу Hurlingham Club, розташованого в південній частині Лондона. Там Кейт бере приватні уроки великого тенісу, які проходять під суворим наглядом її охоронців.

«Вона непогано грає», - поділився один з постояльців клубу.

Кейт не приховує своєї любові до цього виду спорту. Вона щорічно відвідує Вімблдонський турнір, а також в 2016 році стала патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Великим тенісом також захоплюються старші діти герцогині, принц Джордж і принцеса Шарлотта.

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