В среду, 11 декабря, в стенах Верховной Рады произошла очередная драка. Сцепились активисты ВО «Свобода» и депутат ВР от фракции «Слуга народа». Активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

В Верховной Раде во время заседания комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики произошла серьезная драка между активистами ВО «Свобода» и депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом, сообщает сотрудник Кабинета министров Андрей Якобчук. Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

В драке участвовали народные депутаты 7 созыва от фракции «Свобода» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что путем драки активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

«Здесь присутствовали активисты и присутствовали представители ассоциаций фермерских хозяйств, Юлия Тимошенко предложила проголосовать за снятие с рассмотрения в общем данного проекта. Сольский не пошел на такое голосование и предложил перенести рассмотрение проекта на завтра. Это не понравилось активистам и они таким невербальным способом давили и пытались довести мнение Тимошенко до господина Сольского», – прокомментировала случай народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

Впоследствии пресс-служба полиции сообщила, что правоохранители открыли уголовное производство по факту столкновения в помещении комитета Верховной Рады. Собранные сведения внесли в Единый список досудебных расследований и начали уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

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