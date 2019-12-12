Голлівудське минуле принесло герцогині Сассекській безліч знайомств з творчими людьми. Серед них і 42-річна дизайнер Дженніфер Меєр, яка стала для Меган Маркл не тільки постачальником авторських прикрас, але і подругою.







До недавнього часу Дженніфер спокійно розміщувала в своєму Інстаграмі знімки Меган Маркл для реклами намист і кілець свого бренду. Фотографії, а їх було не менше 12, супроводжувалися підписами в дусі «герцогиня Сассекська не може натішитися своїми прикрасами, серед яких намисто і кільця». Серед них знімки, зроблені на приватній вечірці бейбі-шауер, під час королівських заручин і тенісних матчів, де Меган вболівала за свою подругу Серену Вільямс.



За словами представника Букінгемського палацу, 42-річна дизайнерка порушила угоду про нерозголошення інформації, в зв'язку з чим її настійно попросили видалити публікації.



«Меган Маркл дійсно носить прикраси Дженніфер Меєр. Так, вона одягала ланцюжок під час офіційного представлення новонародженого Арчі, на офіційних королівських заходах, присвячених святкуванню Різдва, на тенісному матчі US Open і інших», - наводить слова свого джерела Daily Mail.

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