В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2".

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Комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.

Также к полевым испытаниям готов и сам ОТРК "Гром-2", мобильная пусковая установка которого предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа “земля-земля”.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчастой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Ряд источников утверждает, что дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии ракеты, а для потребностей собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 км.

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