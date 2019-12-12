|Комитет Сената США проголосовал за санкции против Турции
|12.12.2019 08:10
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Комитет по иностранным делам Сената США 11 декабря одобрил законопроект о введении санкций против Турции за ее военное набег в Сирию.(function() })();
Как сообщил сенатор-демократ Комитета Боб Менендес, новые санкции должны продемонстрировать Анкаре, что «ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо», а покупка российских ЗРК С-400 «недопустима».
За введение новых санкций проголосовали 18 членов Комитета по иностранным делам, против – 4.
Теперь документ должен быть рассмотрен на общем заседании Сената.
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