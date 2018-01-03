Мера пресечения для экс-заместителя министра внутренних дел Украины Николая Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина, которых подозревают в растрате 14 млн грн. в деле о закупке рюкзаков для Национальной гвардии, продлена на два месяца, сообщает INSIDER. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд принял соответствующие решения 28 и 29 декабря 2017 года Фото: Олег Богачук / Facebook По данным источника, соответствующие решения суд принял 28 и 29 декабря 2017 года.Обязательства сдать загранпаспорта и ношение электронного браслета для подозреваемых остались в силе.31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски по месту проживания фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел (МВД) рюкзаков для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына главы МВД Александра Авакова, экс-замглавы МВД Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8 ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества сына министра внутренних дел.22 декабря Соломенский райсуд отменил обязательство для Александра Авакова носить электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки для суд декабря внутренних дел Теги: политика