Мера пресечения для экс-заместителя министра внутренних дел Украины
Николая Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина, которых
подозревают в растрате 14 млн грн. в деле о закупке рюкзаков для
Национальной гвардии, продлена на два месяца, сообщает INSIDER.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд принял
соответствующие решения 28 и 29 декабря 2017 года Фото: Олег
Богачук / Facebook По данным источника, соответствующие решения суд
принял 28 и 29 декабря 2017 года.Обязательства сдать загранпаспорта
и ношение электронного браслета для подозреваемых остались в
силе.31 октября Национальное антикоррупционное бюро
Украины провело обыски по месту проживания
фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при
закупке Министерством внутренних дел (МВД) рюкзаков для
Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына главы МВД
Александра Авакова, экс-замглавы МВД Чеботаря, а
также представителя фирмы, которая выиграла тендер по
поставкам рюкзаков, Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн
грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд
Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде
личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные
паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру
пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8
ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19
декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества
сына министра внутренних дел.22 декабря Соломенский
райсуд отменил обязательство для Александра Авакова носить
электронный браслет.
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