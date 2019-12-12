Ребекка Хармс назвала тотальным абсурдом очередное уголовное производство Государственного бюро расследований.

Бывший депутат Европейского парламента Ребекка Хармс назвала тотальным абсурдом очередное уголовное производство Государственного бюро расследований в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!» – написала Хармс на своей странице в Twitter 11 декабря.

Так немецкий политик отреагировала на новость о том, что ГБР расследует возможную госизмену Порошенко при заключении Минских договоренностей.

Об уголовном преследовании пятого президента Украины жестко высказались прежний премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт и прежний президент Европейского Совета Дональд Туск.

ГБР сообщило о регистрации уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году. Заявление в ГБР подал Андрей Портнов. По версии заявителя, Порошенко якобы «действовал в интересах Российской Федерации».

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