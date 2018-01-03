В реестре есть сведения о дате и месте совершенных ими преступлений, подробное их описание

Об этом сообщает Gazeta.pl .

Реестр состоит из двух частей: публичный и список с ограниченным доступом. В публичном реестре можно посмотреть преступников, совершивших сексуальные преступления в отношении детей и подростков младше 15 лет, их имена, фамилии, даты рождения, места жительства и детали приговора суда.

Также в реестре есть сведения о дате и месте совершенных ими преступлений, подробное их описание.

Вторая, закрыта для широкой общественности часть доступна только для представителей правоохранительных органов и судебной системы. Ее также могут открыть учреждения, занимающиеся опекой над детьми. Там содержится более подробная информация по точным адресом и другими данными.

При этом в польском ведомстве подчеркивают, что публикация соответствующих данных направлена ​​на защиту прав детей.

"Право на охрану наших детей выше анонимность преступников. Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, оскорбляет детей, должен нести очень строгое наказание. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности", - подчеркнул министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

Он также сообщил о том, что после отбытия наказания преступник должен находиться под постоянным контролем общества.

"После выхода из тюрьмы преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, что он является их соседом" , - отметил министр юстиции Польши.