|Бейонсе у новому інтерв"ю розповіла про перенесені викидні
|12.12.2019 08:30
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За словами дружини Джей Зі, зараз вона сприймає біль і втрати, як подарунки долі. Наприклад, після важкої вагітності Бейонсе зрозуміла, що їй необхідно сконцентруватися на своєму здоров'ї, а не на кар'єрі.
«Мені знадобився рік, щоб відновитися», - поділилася вона.
Але перш, ніж стати мамою трьох малюків, Бейонсе пережила кілька викиднів. Навіть цей болючий досвід вона сприйняла, як урок.
«Це навчило мене бути мамою для себе самої, поки я не стану мамою для когось. Потім у мене з'явилася Блю, і мої цілі стали набагато глибші. Бути «номером один» для мене більше не пріоритет. Моя справжня перемога - створення мистецтва і спадщини, яка буде жити далеко за межами мене», - заявила співачка.
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