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Бейонсе у новому інтерв"ю розповіла про перенесені викидні
12.12.2019 08:30
38-річна Бейонсе у відвертому інтерв'ю розповіла, через що їй довелося пройти, щоб стати хорошою матір'ю.

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Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)



За словами дружини Джей Зі, зараз вона сприймає біль і втрати, як подарунки долі. Наприклад, після важкої вагітності Бейонсе зрозуміла, що їй необхідно сконцентруватися на своєму здоров'ї, а не на кар'єрі.

«Мені знадобився рік, щоб відновитися», - поділилася вона.

Але перш, ніж стати мамою трьох малюків, Бейонсе пережила кілька викиднів. Навіть цей болючий досвід вона сприйняла, як урок.

«Це навчило мене бути мамою для себе самої, поки я не стану мамою для когось. Потім у мене з'явилася Блю, і мої цілі стали набагато глибші. Бути «номером один» для мене більше не пріоритет. Моя справжня перемога - створення мистецтва і спадщини, яка буде жити далеко за межами мене», - заявила співачка.

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