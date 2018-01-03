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Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными
03.01.2018 14:39

Следующий этап обмена пленными на Донбассе может произойти в январе или феврале. Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, отвечая на вопрос, когда может начаться следующий этап обмена пленными, замглавы МинАТО отметил: "Я надеюсь, вероятно, даже в январе-феврале".

Как сообщал MIGnews.com.ua, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что уже в ближайшее время может состояться новый этап переговоров по обмену пленными.

В свою очередь представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Украина ведет переговоры с представителями незаконных вооруженных формирований о новом обмене пленными.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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