Так называемая третья сила в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировала четверых террористов.

Об этом на своей странице в сообщил волонтер Юрий Мысягин, подчеркнув, это случилось в зоне ответственности 53-й бригады на северодонецком направлении, передает .

"Хорошие и чувствительные сутки. Ночью в Украине на Луганском направлении получили четыре, а вечером от Уругвая три. В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направления в районе поселков Крымское, Новотошковка, Желобок, неизвестная "Третья сила", неизвестным калибром 122 мм, плотно отработала по всем намеченным плановым целям", – рассказал он.

Мысягин добавил, что теперь указанные боевики не смогут болеть за Россию.

"В результате четверо сепаратистов болеть за "Мордор" уже не смогут никогда. Ну разве, что только из ада", – резюмировал он.















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