Грета Тунберг прокомментировала получение звания "Человек года" от Time - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Грета Тунберг прокомментировала получение звания "Человек года" от Time
12.12.2019 08:45
Экоактивистка Грета Тунберг прокомментировала получение "Человек года" от Time
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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