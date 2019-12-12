|Украина предложит изменить Минские соглашения
|12.12.2019 08:46
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На следующей встрече лидеров стран «нормандской четверки» Украина предложит внести изменения в текст соглашений.(function() })();
Как сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников, эти предложения Киев намерен подготовить в течение следующих четырех месяцев.
Подготовленные правки перед тем, как представить их на нормандском саммите, планируется сначала обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел Германии, Франции и России.
Резников считает, что пересмотр минских соглашений является абсолютно необходимым для того, чтобы «они сработали».
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