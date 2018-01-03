В микроавтобусе, который перевозил из Украины в Италию посылки для работников, сотрудники пункта пропуска "Порубное" Черновицкой таможни ГФС обнаружили оружие. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает

В запакованной скотчем картонной коробке было скрыто 10 корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатини - система рельсового крепления прицелов и других вспомогательных устройств на огнестрельное оружие.

Сейчас сотрудники таможни устанавливают факты, имеющие значение к делу, и готовят в правоохранительные органы сообщение о совершении противоправного деяния, содержащего признаки преступления.

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