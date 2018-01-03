123 монеты – 110 медных и 13 серебряных – датированы XVIII веком, рассказали в Государственной пограничной службе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Монеты изъяли у гражданина Молдовы Фото: dpsu.gov.ua Об этом сообщили в Государственной пограничной службе."Сегодня ночью в автомобиле Toyota Prado молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя – 44-летнего гражданина Молдовы", – рассказали в ведомстве.Всего пограничники нашли 123 монеты: 110 медных и 13 серебряных. Все они датированы XVIII веком. Монеты у гражданина Молдовы изъяли. Об инциденте сообщили в полицию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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