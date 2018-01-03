123 монеты – 110 медных и 13 серебряных – датированы XVIII веком,
рассказали в Государственной пограничной службе. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Монеты изъяли у гражданина
Молдовы Фото: dpsu.gov.ua Об этом сообщили в Государственной
пограничной службе."Сегодня ночью в автомобиле Toyota Prado
молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного
контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные
предметы в кармане брюк водителя – 44-летнего гражданина
Молдовы", – рассказали в ведомстве.Всего пограничники нашли
123 монеты: 110 медных и 13 серебряных. Все они датированы XVIII
веком. Монеты у гражданина Молдовы изъяли. Об инциденте
сообщили в полицию.
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