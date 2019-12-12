Об этом рассказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский во время инспектирования территории завода, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"КГГА начинает работу над проектом по демеркуризации завода "Радикал". Средства выделены из бюджета города. В дальнейшем планируется провести открытые торги с привлечением к участию международных организаций, специализирующихся на подобных проектах", - сказал Абрамовский.

В ведомстве сообщили, что во время инспектирования были проведены измерения испарения ртути, которые показали превышение нормы от 4 до 16 раз на разных участках, а летом этот показатель достигает 40 раз.

Загрязненная территория не огорожена и не находится под охраной. Рядом построены два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье, рядом расположены офисные помещения, "Дарынок", культурный центр "Платформа арт-завод", где проводятся фестивали уличной еды.

"Первоочередная задача на сегодняшний день - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха. На следующей неделе мы договорились встретиться с депутатами и найти пути решения этой экологической проблемы", - рассказал замминистра.

Завод "Радикал" расположен в Днепровском районе Киева и известен тем, что в советские времена здесь был засекреченный военный объект. В июле 1996 года работа завода была остановлена с нарушением норм вывода из эксплуатации. Остатки химических веществ не вывезли с предприятия, территория завода превратилась в могильник опасных веществ. Речь идет о 200 тыс. тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов.

В 2012- 2013 годах с территории завода "Радикал" вывезли около 93 тонн хлорсодержащих токсичных отходов и зараженной земли.

Как сообщал Укринформ, проект по демеркуризации территории завода является одним из пунктов программы "Стратегия развития Киева-2025".

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