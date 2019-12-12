Из-под завалов сгоревшего здания одесского колледжа извлекли еще два тела 11 декабря поздно вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС . В сообщении уточняется, что тела не идентифицированы.

"По состоянию на 7 ч. 12 января, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Осуществлены работы по демонтажу аварийной стены и обрушению опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки, проводятся работы по расчистке. ... Психологами ДСНС осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших. Всего с начала разборки завала вывезено около 2 тыс. 116 м куб. строительных конструкций. ... Всего в результате пожара погибли 16 человек... Пострадало 30 человек (в больницах остается 8 человек)", - говорится в сообщении.

Сейчас работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

Напомним, 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В Одесской ОГА вероятной причиной назвали испорченный удлинитель в одной из аудиторий.

Уже 6 декабря для выяснения всех обстоятельств инцидента Кабинет министров создал специальную комиссию. 8 декабря объявлено национальным днем траура по погибшим в результате пожара.

Кабинет министров выделил на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса почти 4 млн грн.

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