|Из-под завалов сгоревшего здания одесского колледжа извлекли еще два тела
|12.12.2019 09:02
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Из-под завалов сгоревшего здания одесского колледжа извлекли еще два тела 11 декабря поздно вечером. Об этом сообщает пресс-служба
Сейчас работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.
Напомним, 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В Одесской ОГА вероятной причиной назвали испорченный удлинитель в одной из аудиторий.
Уже 6 декабря для выяснения всех обстоятельств инцидента Кабинет министров создал специальную комиссию. 8 декабря объявлено национальным днем траура по погибшим в результате пожара.
Кабинет министров выделил на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса почти 4 млн грн.