|На Луганщине трое подростков нашли мертвыми после празднования Нового года
|03.01.2018 14:44
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Предварительная причина смерти - отравление угарным газомВ Сватово Луганской после празднования Нового года нашли тела трех подростков.
Фото: vseverske.info
Об этом сообщает пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, пишет espreso.tv .
2 января в одном из домов обнаружили тела 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня.
Правоохранители установили, что компания праздновала в доме Новый год. Празднование затянулось и молодые люди остались переночевать в доме в ночь на 2 января. После обеда в компании посетил знакомый, который и обнаружил мертвыми товарищей и вызвал скорую помощь.
Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Окончательный вывод о причинах смерти будет получено после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Полиция начала расследование по факту смерти подростков.
Напомним, по данным правоохранителей, в Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушенийпубличной безопасности и порядка.