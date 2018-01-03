Итак, недавно Конституционный суд Молдовы снова, временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. Причиной тому послужил очередной его отказ подписать приказ о назначении новых министров и вице-премьеров. Полномочия же по данному назначению теперь переданы (временно) главе правительства Молдовы.

Таким образом, менее чем за полгода Додона в очередной раз “ломает” Конституционный суд. По сути, создается чувство, что как такового президента в стране нет, поскольку он так часто находится в состоянии временно отстраненного, что и функции свои выполнять не может, которые при нахождении в должности выполнять не желает. И единственное что может – писать в Facebook о своих несчастьях, используя эту социальную сеть как единственный способ связи с внешним миром.

Однако, у этой истории может быть и более печальный конец. Ведь Додон для Кремля был надеждой на сохранение контроля над Молдовой. А тут, оказывается, что он в стране неспособен ничего сделать в интересах Москвы. Запретить отправить военнослужащих Молдовы в Украину на учения – не может… Запретить назначать неугодного министра обороны – не может… Какой же это контроль?

Вот и возникает у меня ощущение, что если не сами молдаване поспособствуют скорому смещению данного персонажа с его должности, то в Белокаменной примут решение об устранении настолько никчемной марионетки.

В общем, у Додона – все плохо. Наблюдаем!

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