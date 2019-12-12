После выборов в сентябре у премьера Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Бени Ганца не получилось по очереди сформировать правительство.

Кнессет Израиля самораспустился и назначил на 2 марта внеочередные парламентские выборы после неудачи при формировании правительственной коалиции, сообщает газета Haaretz. Они станут вторыми повторными и третьими подряд выборами с апреля.

После внеочередных выборов в сентябре у премьера Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции из левоцентристского блока «Кахоль-лаван» Бени Ганца не получилось по очереди сформировать правительство, для которого нужна поддержка 61 депутата. После этого остальным депутатам также не удалось заручиться поддержкой большинства коллег.

В прошлом месяце Генпрокуратура анонсировала преследование Нетаньяху по статьям о коррупции и мошенничестве. Суд над ним не возможен до решения вопроса об иммунитете от преследования спецкомиссией Кнессета, которая с апреля не успела появится. Накануне голосования по самороспуску Ганц заявил, что готов на новые переговоры по формированию правительства, в случае если Нетаньяху не станет требовать иммунитета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира