|В Израиле назначили третьи за год парламентские выборы
|12.12.2019 09:04
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После выборов в сентябре у премьера Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Бени Ганца не получилось по очереди сформировать правительство.(function() })();
Кнессет Израиля самораспустился и назначил на 2 марта внеочередные парламентские выборы после неудачи при формировании правительственной коалиции, сообщает газета Haaretz. Они станут вторыми повторными и третьими подряд выборами с апреля.
После внеочередных выборов в сентябре у премьера Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции из левоцентристского блока «Кахоль-лаван» Бени Ганца не получилось по очереди сформировать правительство, для которого нужна поддержка 61 депутата. После этого остальным депутатам также не удалось заручиться поддержкой большинства коллег.
В прошлом месяце Генпрокуратура анонсировала преследование Нетаньяху по статьям о коррупции и мошенничестве. Суд над ним не возможен до решения вопроса об иммунитете от преследования спецкомиссией Кнессета, которая с апреля не успела появится. Накануне голосования по самороспуску Ганц заявил, что готов на новые переговоры по формированию правительства, в случае если Нетаньяху не станет требовать иммунитета.