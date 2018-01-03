19 декабря 2017 стартовал ежегодный социальный проект компании WOG "Дорога к сердцу", в рамках которого планируется приобрести медицинское оборудование для трех районных больниц и Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, передает со ссылкой на пресс-службу компании WOG.

"С 19 декабря 2017 года до 28 февраля 2018 все желающие могут приобрести благотворительное сердечко-наклейку за 5 грн. На АЗК WOG или в WOG CAFE. Также средства можно пожертвовать через сайт ubb.org.ua.

Все средства от акции пойдут на медицинское оборудованием для детских больниц по всей Украине - для Любешов, Турийска и Шацка, Волынской области, а также для Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова в Киеве", - рассказали в WOG.

В компании напомнили, что за все время проведения "Дороги к сердцу", неравнодушными клиентами WOG было собрано и потрачено на нужды больниц и маленьких пациентов более 8 млн грн.

Только летом этого года WOG удалось собрать 1 млн 1418 грн, за которые закупили оборудование для больниц Киева, Херсона, Старой Виживки и Ковеля.

В рамках акции, которая стартовала 19 декабря 2017, WOG планирует закупить современное оборудование для:

- Турийской центральной районной больницы - электротерапевтический аппарат для лечения детей с неврологической патологией и анализатор электролитов для улучшения диагностики заболеваний в детской онкологии. Цена - 198 тыс. грн.

- Шацкого ЦРБ - гематологический анализатор, с помощью которого можно быстро проводить анализ крови. Цена - 171 тыс. грн.

- Любешовской ЦРБ - транскутанного билирубинометр, шприцевой инфузионный насос и пульсоксиметр. Все эти приборы помогут быстро и точно проводить анализы у новорожденных. Общая стоимость - 163 тыс. грн.

- Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова - электроотсосом, легкий транcилюминатор, артериальные датчики и другие инструменты общей стоимостью 470 тыс. грн.

Акция продлится до 28 февраля 2018 года.

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