Сегодня, 12 декабря, Верховная Рада Украины должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Его приняли еще в сентябре 2014 сроком на 3 года, и уже дважды продлевали - в 2017 на год и в 2018 - до 31 декабря 2019 года.

Накануне важного голосования, в "Слуге народа" заявили, что занимаются разработкой нового законопроекта об особом статусе Донбасса, который не будет предусматривать изменений в Конституцию.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, как передает РБК-Украина .

По его словам, народные депутаты начнут разрабатывать новый закон об особом статусе после пролонгации действующего.

"Нет, об этом (внесение изменений в Конституцию Украины, - Ред.) речь не идет. В том новом законе, который мы будем разрабатывать по постоянному статусу, это пожалуй ближе к изменениям в Конституцию. А насколько мне известно, изменения в Конституцию относительно децентрализации не предусматривают никакого особого статуса для никаких отдельных территорий или городов", - заявил Александр Корниенко.

Нормандский формат на время ожил и .. снова умер. Об этом зачвил политический аналитик Андрей Головачев .

"Очень многие попросили меня пояснить почему я считаю, что через 4 месяца не будет повторной встречи в нормандском формате, как было объявлено в Париже. Есть несколько причин, но самая главная заключается в том, что после Парижа Зеленский стал уже никому не интересен. И в первую очередь он стал не интересен Путину. Не интересен, потому что Зеленский открытым текстом сказал всем участникам, что он не в состоянии реализовать ни Минские Соглашения, ни формулу Штайнмайера. Путин, в свою очередь, дал ясно понять, что его позиция неизменна: украинская сторона должна либо выполнить Минские соглашения, либо официально выйти из них. И от этой позиции Россия не отступит, так как она предельная ей выгодна и она юридически безупречна. Зеленский хочет через 4 месяца презентовать свои предложения по изменению Минских соглашений, но, понятно, что Путин никогда не приедет на саммит для этого. ВВ вообще редко позволяет морочить ему голову, а то, что общение с нашим президентом давалось ему тяжело было видно невооруженным глазом. Когда стало понятно, что Порошенко не в состоянии реализовать Минские соглашения, то нормандский формат сразу же прекратил свое существование и все стали ждать президентских выборов в Украине. Приход к власти Зеленского дал некоторые надежды для Германии, Франции и России, что им удастся впихнуть ЛДНР в Украину на условиях Минских соглашений, но после Парижа все окончательно поняли, что это невозможно. Поэтому нормандский формат на этом повторно умер, до.... следующих президентских выборов в Украине или до возобновления масштабных боевых действий. Ситуация тупиковая и она будет ухудшаться. Конфликт вряд ли будет заморожен по приднестровскому сценарию, потому что в этом случае Россия теряет мощный рычаг давления на Украину. По этой причине ЛДНР предусмотрительно предъявили территориальные претензии на всю административную территорию Донецкой и Луганской области. Тупиковость ситуации подчеркивается еще тем, что :

- официально Украина никогда не выйдет из Минских соглашений. Россия не сможет принудить Украину к этому. - Европа никогда не снимет донбасские санкции с России и Путин это прекрасно понимает. Все это означает, что через 1-1.5 года масштабные боевые действия обязательно возобновятся. Они сдвинут ситуацию с мертвой точки и приведут к глубокому политическому кризису в Украине и... Минским соглашениям-3. Думаю, что в России сейчас уже идет разработка будущей конфигурации МС-3, но для России важно запустить СП-2 и дождаться перевыборов Трампа На кого сейчас работает время: на Украину или на Россию?

Если вы считаете, что украинское общество сейчас консолидируется, то тогда на Украину. И наоборот. Россия, похоже, считает, что время работает на нее." - Заявил Андрей Головачев.

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