В российской армии появятся акванавты

Фото: РИА Новости

Ноябрьская новость, но которая пропущена большинством кроманьонцев. Как сообщает "Интерфакс":

"Служба поисковых и аварийно-спасательных работ (СПАСР) Военно-морского флота России приступила к подготовке водолазов для погружения на 400 метров и более, сообщили в пятницу в главкомате ВМФ.

"В основу этой подготовки ляжет успешный опыт погружения водолазов ВМФ на глубину более 300 метров с борта спасательного судна "Игорь Белоусов" на Тихоокеанском флоте в октябре-ноябре текущего года. То есть, речь идет о возрождении отечественной школы акванавтов ВМФ", - сообщил журналистам начальник СПАСР ВМФ капитан первого ранга Дамир Шайхутдинов. Именно такую квалификацию - акванавт - получают водолазы, освоив на практике методику работы в условиях длительного пребывания и работы под водой, пояснил он.

По словам Шайхутдинова, погружение водолазов на глубины свыше 400 метров может состояться летом-осенью 2018 года в рамках дальнейшего применения методик по работе водолазов ВМФ в режиме длительного пребывания под водой. Их разработали в Научно-исследовательском институте спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ. "Это также нужно в целях дальнейшего освоения глубоководного водолазного комплекса, которым штатно оснащено океанское спасательное судно "Игорь Белоусов", - сказал офицер.

Он сообщил, что сейчас идет завершающий этап водолазных спусков методом длительного пребывания на глубину 300 метров. "В ходе спуска акванавты выполнили выход в водную среду вначале на 313 метров, а затем выход в водную среду и работу на грунте на глубине 317 метров", - сказал Шайхутдинов. При этом он отметил, что в данном случае речь идет не только об освоении техники. Ведется работа о практическом применении в морских условиях технологии проведения водолазных работ методом длительного пребывания на глубинах, подтверждения и проверки на практике разработанных методик, связанных с возрождением в ВМФ школы подготовки акванавтов-спасателей."

В свете собаки, дышащей жидкостью, становится ясным направление развитие аквонавтики в России, а также дальнейшее направление глубоководных исследований в Артике - в подводном царстве ариев.

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