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В Хмельницкой области разоблачили во взяточничестве председателя ОТГ
12.12.2019 09:23
В Хмельницкой области разоблачили во взяточничестве председателя объединенной территориальной общины Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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