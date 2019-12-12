Комитет по иностранным делам Сената США 11 декабря одобрил законопроект о введении санкций против Турции за ее военное набег в Сирию.

Как сообщил сенатор-демократ Комитета Боб Менендес, новые санкции должны продемонстрировать Анкаре, что «ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо», а покупка российских ЗРК С-400 «недопустима».

За введение новых санкций проголосовали 18 членов Комитета по иностранным делам, против – 4.

Теперь документ должен быть рассмотрен на общем заседании Сената.

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