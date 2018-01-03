Второй этап обмена удерживаемыми лицами на Донбассе может состояться в январе или феврале 2017 года, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. В рамках первого этапа 27 декабря были освобождены 73 украинца. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 14.41 | комментариев: "Я надеюсь, вероятно, даже в январе-феврале", – сказал Тука.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев.29 декабря заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль заявил, что второй этап обмена удерживаемыми лицами на Донбассе должен быть реализован как можно скорее.Переговоры по этому поводу трехсторонняя контактная группа в Минске начнет 10 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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