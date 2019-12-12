Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"12 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, лишь ночью в западных областях небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром на Левобережье туман. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​на юге и западе страны кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла, на Закарпатье, юге Одесчины и в Крыму до 8°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 12 декабря без осадков, но облачно. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​3-5°.

В столичной области 12 декабря облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м /с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла.

13 декабря в Украине без осадков, лишь днем ​​на Закарпатье дождь, в горах с мокрым снегом.14 декабря ночью в Карпатском регионе и южной части, днем ​​в Украине кое-где небольшие осадки, преимущественно дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​13 декабря на юге и западе страны кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла; 14 декабря в южной части ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11°.

В Киеве и Киевской области 13-14 декабря облачно. Без осадков, лишь днем ​​14 декабря кое-где небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла.

15 декабря в Украине небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом; 16 декабря без осадков. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем ​​3-9° тепла. В Карпатах без осадков, лишь ночью 15 декабря небольшой снег, температура ночью 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве и столичном регионе 15 декабря небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом; 16 декабря без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​3-8° тепла.

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