Марчук предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины

Об этом он сказал в эфире 5 канала, комментируя предоставление США Украине летального вооружения, пишет Лига .

"На мой взгляд, никакой угрозы войны нет. Понятно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ (манипуляции, - ред.)", - отметил Марчук.

По его словам, гибридная война в Донбассе закончится раньше, чем в течение 25 лет, имея в виду конфликт в Нагорном Карабахе.

"Я думаю, что может быть ситуация урегулирована на Донбассе и значительно раньше. Не просто очень. Так, мировая практика знает, Нагорный Карабах (25 лет, - ред.), Северная Ирландия 20 лет, Колумбия 50 лет, Палестина .. . Но там другие составляющие. Немного в Северной Ирланлии (конфликт - ред.) похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством " , - сказал Марчук.

Марчук предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины.

"Потому, что Россия опередила пресечения, не говоря уже об Украине, разорвав несколько крупных важных мировых соглашений, обеспечивающих баланс и стабильность. Вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум" , - пояснил он.

Также Евгений Марчук заявил , что не видит перспектив введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбассе.