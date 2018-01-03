|Марчук: война в Донбассе закончится раньше, чем через 25 лет
|03.01.2018 14:52
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Марчук предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для УкраиныПредставитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук считает, что угрозы войны в Донбассе нет, и она может закончится раньше, чем через 25 лет.
Евгений Марчук. Фото: tsn.ua
Об этом он сказал в эфире 5 канала, комментируя предоставление США Украине летального вооружения, пишет Лига .
"На мой взгляд, никакой угрозы войны нет. Понятно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ (манипуляции, - ред.)", - отметил Марчук.
По его словам, гибридная война в Донбассе закончится раньше, чем в течение 25 лет, имея в виду конфликт в Нагорном Карабахе.
"Я думаю, что может быть ситуация урегулирована на Донбассе и значительно раньше. Не просто очень. Так, мировая практика знает, Нагорный Карабах (25 лет, - ред.), Северная Ирландия 20 лет, Колумбия 50 лет, Палестина .. . Но там другие составляющие. Немного в Северной Ирланлии (конфликт - ред.) похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством " , - сказал Марчук.
Марчук предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины.
"Потому, что Россия опередила пресечения, не говоря уже об Украине, разорвав несколько крупных важных мировых соглашений, обеспечивающих баланс и стабильность. Вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум" , - пояснил он.
Также Евгений Марчук заявил , что не видит перспектив введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбассе.
Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил, что Белый дом решил предоставить Украине летальную оборонительное оружие .