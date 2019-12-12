Народному депутату Украины от партии "Слуга народа" Максиму Бужанскому начали угрожать убийством. Об этом рассказал сам народный депутат в социальной сети.

А генпрокурор мать Бузины не принял, да?

"Немножко смешной парень. Так резко начал, и вдруг, упаси Бог.

Напомним, Нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский заявил о том, что вносит законопроект об отмене закона о тотальной украинизации, о чем он и сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу.

Об отмене закона о языке, если кому то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии.

Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка.

Что закон этот непосредственно наносит убыток нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти.

Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции, откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона.

И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины.

О чем прямо говорится в выводах Венецианской Комиссии", - написал нардеп.