Народному депутату Украины от партии "Слуга народа" Максиму Бужанскому начали угрожать убийством. Об этом рассказал сам народный депутат в социальной сети.
"Немножко смешной парень. Так резко начал, и вдруг, упаси Бог.
А генпрокурор мать Бузины не принял, да?
Очень занят? Понимаю." - Заявил Максим Бужанский.
Напомним, Нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский заявил о том, что вносит законопроект об отмене закона о тотальной украинизации, о чем он и сообщил в своем Telegram-канале.
"Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу.
Об отмене закона о языке, если кому то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии.
Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка.
Что закон этот непосредственно наносит убыток нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти.
Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции, откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона.
И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины.
О чем прямо говорится в выводах Венецианской Комиссии", - написал нардеп.