Предприятие работало близко от цирка "Космос", сообщает со ссылкой на .

"Что происходит с "Амстором"? Сегодня заехал в "" на Ленинском возле Цирка. Закрыто", - пишет дончанин в социальной сети.

Также житель Донецка опубликовал фотографии супермаркета. На фото запечатлены пустые торговые залы и здание «Амстора».

В комментариях пользователи отреагировали на сообщение. По словам одного из жителей Донецка, супермаркет был закрыт около двух недель назад. Кроме того, другие пользователи напомнили, что это не единственный закрывшийся в Донецке супермаркет этой торговой сети.

«Их вроде дней 10 назад прикрыли, как я слышал. Сам вчера так лоханулся».

«Обычный дележ рынка. Кого-то выжимают, у кого-то отжимают… Сейчас это как оказалось нормально».

«На Таманском та же хрень».

«Отмучились? Я думал семерочек наоткрывают еще».

Другие пользователи сообщают, что в неподконтрольном городе «власти» намерены открыть так называемый «Амстор-сити»:

«В январе откроют Амстор-сити».

«Амстор сити будет».

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