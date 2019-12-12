Украинский продюсер Юрий Бардаш из-за скандальных высказываний попал в "Миротворец" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Украинский продюсер Юрий Бардаш из-за скандальных высказываний попал в "Миротворец"
12.12.2019 10:00
Юрий Бардаш попал в "Миротворец" из-за высказываний в интервью
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
высказываний
интервью
из-за
миротворец
бардаш
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->