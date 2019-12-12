Погода, Новости, загрузка...
Украинский продюсер Юрий Бардаш из-за скандальных высказываний попал в "Миротворец"
12.12.2019 10:00
Юрий Бардаш попал в "Миротворец" из-за высказываний в интервью Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 