В среду Палата представителей Конгресса США одобрила документ, предусматривающий санкции против ключевых подрядчиков, участвующих в сооружении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Санкции, предусматривающие отказ в визах и замораживание американских активов предпринимателей и компаний, участвующих в проекте, содержатся в законопроекте об оборонных расходах Соединенных Штатов.

Основным объектом санкций являются компании, осуществляющие укладку труб по дну моря, в частности, швейцарской компания Allseas, которой принадлежит крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit. Это судно завершает укладку последнего отрезка газопровода «Северный поток-2», по которому в Германию будет поступать российский природный газ.

Этот проект критикуется Соединенными Штатами и несколькими европейскими странами, считающими, что он подрывает официальную стратегию ЕС, направленную на достижение энергетической независимости Европы от поставок российского природного газа.

Один из инициаторов новых санкций сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что новый законопроект, если он будет утвержден, будет помогать обеспечению энергетической независимости Европы и лишит Россию миллиардов долларов доходов, которые «используются для разжигания российской агрессии».

Согласно законопроекту, Госдепартамент в течение шестидесяти дней должен представить список компаний, занимающихся укладкой труб. Им дается тридцать дней на сворачивание этих работ. По данным Газпрома, на завершение укладки последнего подводного отрезка газопровода потребуется около пяти недель. Pioneering Spirit играет ключевую роль в сооружении трубопровода. Представитель Госдепартамента сообщил о том, что соответствующий доклад будет направлен Конгрессу в течение недели, что, по расчетам авторов законопроекта, позволит ввести санкции до завершения работ по подводной укладке труб и не позволить завершить строительство газопровода в обозримом будущем. Однако законопроект должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом Трампом.

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