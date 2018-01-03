Неизвестные повредили памятник погибшим воинам АТО в Донецкой области

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые повредили памятник погибшим в АТО военнослужащим в г.Константиновке Донецкой области.

"Вчера, 2 января, в Константиновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке повреждён памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции", - говорится в сообщении областной полиции в соцсети Фейсбук в среду.

Правонарушение квалифицировано по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию нарушителей.

По информации полиции, памятник был открыт 13 октября 2017 года.