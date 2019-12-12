Правоохранители около 5 часов утра пришли по месту жительства свободовцев Олега Куцина и Алексея Кайды и задержали их за драку с нардепом Андреем Богданцом, которая произошла вчера на заседании аграрного комитета парламента. Об этом сообщил руководитель свободы Олег Тягнибок в Facebook . "Сегодня в 5 утра, в лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы Карпатская сечь и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины VII созыва. Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - заявил Тягнибок. Тягнибок добавил, что Кайду пытаются забрать в Печерский райотдел полиции. Сегодня утром на заседании земльного комитета нардеп от "Свободы" Оксана Савчук раскритиковала задержания. Трансляцию вел телеканал " 112 Украина ". "В 5:00, когда к вам приходят правоохранители, одевают наручники моим коллегам "свободовцам" перед детьми. Если вы считаете, что это абсолютно нормально, что правоохранители так реагируют, то пусть правоохранители так оперативно отреагируют на все те вещи, которые мы видели в парламенте между "слугами народа", которые или говорят про какие-то коррупционные действия в переписке, или переписываются за неизвестно какие вещи с неизвестно какими женщинами, или бьются между собой тоже в стенах парламента. Мы не видели молниеносных действий правоохранителей в такой способ", - отметила Савчук. Председатель комитета Николай Сольский в свою очередь отметил, что непорядочно нападать впятером на одного. "С моей точки зрения, точно непорядочно и неправильно опять бить друга в любой ситуации, несмотря на взгляды", - отметил Сокальский. Как сообщалось, 11 декабря, после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики между народными депутатами прошлых созывов, членами партии ВО "Свобода" и действующим нардепом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцом произошла драка. Позже народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что Богданец после драки находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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