|К "свободовцам", которые вчера били "слугу" Богданца, в 5 утра пришли с обыском. Видео
|12.12.2019 10:15
|
Правоохранители около 5 часов утра пришли по месту жительства свободовцев Олега Куцина и Алексея Кайды и задержали их за драку с нардепом Андреем Богданцом, которая произошла вчера на заседании аграрного комитета парламента. Об этом сообщил руководитель свободы Олег Тягнибок в
Тягнибок добавил, что Кайду пытаются забрать в Печерский райотдел полиции.
Сегодня утром на заседании земльного комитета нардеп от "Свободы" Оксана Савчук раскритиковала задержания. Трансляцию вел телеканал "
Председатель комитета Николай Сольский в свою очередь отметил, что непорядочно нападать впятером на одного.
Как сообщалось, 11 декабря, после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики между народными депутатами прошлых созывов, членами партии ВО "Свобода" и действующим нардепом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцом произошла драка. Позже народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что Богданец после драки находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.