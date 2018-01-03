По этим пособиям учились Владимир Путин и нынешнее руководство ФСБ и СВР. Обозреватель Daily Beast Майкл Вайсс считает, что они имеют прямое отношение к «Рашагейту».

В последних числах декабря американское интернет-издание Daily Beast опубликовало три учебных пособия Краснознаменного института КГБ СССР имени Андропова. Все они имеют гриф «секретно», изданы очень малым тиражом и посвящены методам вербовки агентуры. Об этих методах разведсообщество США знало по собственному опыту и из показаний перебежчиков, но их систематическое описание получило впервые, информирует еizvestia.com.

Наиболее ранняя из брошюр датирована 1968 годом. Она называется «Использование возможностей Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом в разведывательной работе». Тираж – 66 экземпляров. Авторы полковник Фабричников и подполковник Овчинников формулируют главную задачу этой работы: «разложение антисоветских эмигрантских центров и парализация их подрывной работы при условии одновременного укрепления и расширения прогрессивного патриотического движения». Для этой цели, гласит пособие, органы госбезопасности не только разоблачают их как шпионские организации, но и «компрометируют… как сборище морально разложившихся людей, интриганов и доносчиков».

В качестве примера удачной операции брошюра приводит историю члена Народно-трудового союза Виктора Астемирова. Авторы пишут: «Вопрос о его вербовке не ставился, так как Астемиров, будучи человеком независимого характера, открыто критиковал деятельность НТС и высказывал в своем окружении намерение возвратиться на Родину. Именно следовательно было принято решение о его выводе в СССР с целью использования в дальнейших мероприятиях по разоблачению НТС». Его «вывод» осуществлялся под прикрытием Комитета по связям с соотечественниками. В СССР Астемиров под контролем сотрудников КГБ, выдававших себя за представителей все того же Комитета, написал брошюру «НТС, как он есть». Авторы пособия сообщают: «Главная цель публикации этой брошюры состояла в том, чтобы вызвать распри внутри руководящей верхушки НТС путем предания гласности неблаговидных подробностей личных взаимоотношений между членами этой верхушки, происходящих между ними склок, взаимного подсиживания и сплетен. При этом учитывалась известная любовь эмигрантов к смакованию пикантных подробностей из жизни известных в этих кругах лиц».

Другая операция связана с именем выдающегося артиста балета и балетмейстера Сержа Лифаря. В 1967 году русская диаспора планировала издание «Золотой книги эмиграции», в которой, как пишут авторы пособия, «предполагалось с антисоветских позиций показать вклад эмиграции в мировую культуру». Дабы сорвать эту «провокацию», Комитет по культурным связям опубликовал в своей газете «Голос Родины» две статьи, «якобы исходящие от эмигрантов, проживающих в США». Эти фальшивые эмигранты одобряли идею «Золотой книги», но недоумевали, почему ее содержание обсуждается в узком кругу, а не всей эмигрантской общественностью.

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Между тем был установлен контакт с Лифарем, который был председателем инициативной группы по изданию «Золотой книги».

При этом была использована большая личная заинтересованность Лифаря в поездке в СССР и установлении связей с деятелями советской культуры, чему препятствовала прошлая антисоветская деятельность Лифаря и его сотрудничество с немцами в годы гитлеровской оккупации Франции. Лифарю дали понять, что его позиция о характере «Золотой книги» будет иметь значение при решении вопроса о том, как его примут в СССР. Лифарь из-за обвинений в коллаборационизме был вынужден покинуть Францию, но уже в 1947 году обвинения против него были сняты, и он вернулся.

В итоге между Лифарем и другими членами инициативной группы, Александрой Толстой и князем Белосельским-Белозерским возникли разногласия, и «Золотая книга» так и осталась проектом.

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Два других учебных пособия относятся к эпохе перестройки и гласности. Одно из них издано в 1988 году и называется «Приобретение и подготовка агентов-вербовщиков в целях разведывательного проникновения в учреждения США (на примере ряда североафриканских стран)». Речь в нем идет о специфическом приеме – вербовке в третьей стране «под чужим флагом». Для этого предварительно вербуется агент-вербовщик – гражданин иностранного государства, действующий от имени «легендированных организаций». Однако здесь разведку подстерегает опасность – неискренность вербовщика.

Наконец, третье пособие называется «Политическая разведка с территории СССР». Оно издано в 1989 году тиражом 370 экземпляров. В пособии подробно рассказано о методах вербовки иностранных граждан, постоянно живущих или регулярно приезжающих в Советский Союз.

В Первом главном управлении КГБ СССР этим занималось специальное Управление разведки с территории СССР («РТ»). Действовало оно через разведотделы в различных советских учреждениях и ведомствах, в которых трудились офицеры действующего резерва КГБ. При необходимости к этой работе подключались территориальные отделы КГБ и ранее завербованные советские граждане.

Обновление и демократизацию советского общества при Горбачеве разведка воспринимала исключительно как благоприятный фактор для вербовки иностранцев.

«Вербовочный контингент» включал прежде только дипломатов, сотрудников всевозможных представительств и журналистов, живущих в СССР продолжительное время. Во вторую категорию входили иностранные студенты и аспиранты, между которых особое внимание следовало обратить на тех, чьи родители занимают видное положение в своей стране и кто сам имеет возможность сделать карьеру. Далее следуют обучающиеся в ССР «функционеры и активисты национально-освободительных движений и фронтов», иностранные военнослужащие и лица, приезжающие в Советский Союз в порядке научного обмена.

При разработке иностранца используется весь комплекс «агентурно-оперативных и оперативно-технических средств». После пересечения границы он ни минуту не остается без наблюдения.

В любом месте, где бы ни появился объект разработки, разведка в состоянии подставить ему своего человека, который в беседах с ним будет проводить нужную разведке линию… В целесообразных случаях с помощью контрразведывательных аппаратов органов КГБ создаются ситуации, которые ставят иностранца в положение человека, чем-то обязанного оперативному работнику.

Самой надежной основой для вербовки авторы пособия считают идейно-политическую. На втором месте – материальная: «Материальные стимулы в буржуазном обществе играют очень важную роль.Они лежат в основе буржуазной идеологии и морали, что успешно используется внешней разведкой КГБ».

Наконец, третий вид мотивации – морально-психологическая: «Отдельными элементами этой основы являются, в частности, карьеристские устремления, престижные факторы, чувства мести, ненависти и любви, ностальгии, личной симпатии к оперативному сотруднику или агенту, страх за последствия совершенного противоправного деяния».

Помимо передачи разведданных, завербованные агенты используются в активных мероприятиях, таких как дезинформация, разоблачение, компрометация, а также «специальное позитивное воздействие» – «оказание выгодного СССР влияния на правительства, партии, отдельных политических, государственных и общественных деятелей, представителей деловых кругов».

Надо ли прибавлять, что все это имело место в ходе президентских выборов в США, только на новом технологическом витке. Операция была и действительно проведена по классическим рецептам.

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