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В Днепре водитель такси скончался в автомобиле
12.12.2019 10:18
В Днепре водитель такси умер прямо у себя автомобиле
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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