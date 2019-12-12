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В Днепре водитель такси скончался в автомобиле
12.12.2019 10:18
В Днепре водитель такси умер прямо у себя автомобиле Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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