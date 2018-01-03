У артиста не было соответствующего спецразрешения

Об этом сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко, информирует " Крым. Реалии ".

По ее словам, украинские пограничники не пропустили Кемеровского через границу из-за отсутствия у него соответствующего спецразрешения. Как пояснила Доценко, для пересечения административной границы с Крымом иностранцы и лица без гражданства должны иметь специальные разрешения, которые выдают в органах Государственной миграционной службы Украины.

Также издание сообщает со ссылкой на источники на КПВВ "Чонгар", что российский певец вспомнил, что имеет недвижимость на территории Крыма и следовательно намерен получить специальное согласие для пересечения админкордону в будущем.