|Пограничники не пустили российского певца Кемеровского к аннексированного Крыму
|03.01.2018 15:00
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У артиста не было соответствующего спецразрешенияСотрудники Государственной пограничной службы не пропустили российского певца Евгения Кемеровского к аннексированного Крыму.
Фото: dpsu.gov.ua
Об этом сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко, информирует " Крым. Реалии ".
По ее словам, украинские пограничники не пропустили Кемеровского через границу из-за отсутствия у него соответствующего спецразрешения. Как пояснила Доценко, для пересечения административной границы с Крымом иностранцы и лица без гражданства должны иметь специальные разрешения, которые выдают в органах Государственной миграционной службы Украины.
Также издание сообщает со ссылкой на источники на КПВВ "Чонгар", что российский певец вспомнил, что имеет недвижимость на территории Крыма и следовательно намерен получить специальное согласие для пересечения админкордону в будущем.
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