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Пограничники не пустили российского певца Кемеровского к аннексированного Крыму
03.01.2018 15:00
Пограничники не пустили российского певца Кемеровского к аннексированного Крыму
У артиста не было соответствующего спецразрешения
Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили российского певца Евгения Кемеровского к аннексированного Крыму.
Пограничники не пустили российского певца Кемеровского к аннексированного Крыму Фото: dpsu.gov.ua

Об этом сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко, информирует " Крым. Реалии ".

По ее словам, украинские пограничники не пропустили Кемеровского через границу из-за отсутствия у него соответствующего спецразрешения. Как пояснила Доценко, для пересечения административной границы с Крымом иностранцы и лица без гражданства должны иметь специальные разрешения, которые выдают в органах Государственной миграционной службы Украины.

Также издание сообщает со ссылкой на источники на КПВВ "Чонгар", что российский певец вспомнил, что имеет недвижимость на территории Крыма и следовательно намерен получить специальное согласие для пересечения админкордону в будущем.

Ранее  российской комедиантци, известной по участию в шоу Comedy Woman,  Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину на пять лет.

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