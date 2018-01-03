Ограничение скорости движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч, новые правила выдачи водительских удостоверений и измененная система штрафов вступили в силу с 1 января 2018 года. Так как эти нововведения вызывают много вопросов между водителей в Министерстве внутренних дел опубликовали разъяснения по этому поводу.

Ограничение скорости до 50 км/ч регулируется постановлением Кабинета министров №883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения". На основании этого данная норма вступила в силу с 1 января и должна применяться на дорогах.

Кроме этого с 2018 года изменился порядок выдачи водительских удостоверений. В постановлении правительства №885 говорится, что изначально права выдаются временные, сроком на два года. Если человек за это время не совершит два административных правонарушения, документ без проблем можно заменить на постоянный. В случае же совершения лицом трех и более нарушений через два года можно получить права только путем пересдачи экзаменов.

"Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Итак, новая система штрафов еще не начала действовать", - говорится в сообщении.

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