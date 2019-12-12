Об этом информирует CNN.

"Вундеркинд Лоран Симонс оставляет учебу в университете после спора по поводу даты его окончания", - говорится в сообщении.

Эйндховенский технологический университет (TUE) заявил, что рекомендовал Лорану продолжить учебу в середине 2020 года, а не кончать в конце декабря из-за большего количества экзаменов, которые он еще должен сдать.

В университете отмечают, что отец Лорана, Александр Симонс, повторил свое желание, чтобы его сын получил степень бакалавра в возрасте 9 лет, а это значит, что Лоран должен успешно в течение 10 месяцев закончить курс бакалавра, что обычно длится три года.

Однако Александр сообщил CNN, что ранее не возникало вопросов с ускоренным расписанием для его сына. В конце концов, по его словам, семья мальчика решила, что Лоран оставит бакалаврат, поскольку получил предложение учиться на докторскую степень в университете в США, и он не сможет разделить время между двумя учебными заведениями.

Как сообщалось, летом 2018 года мальчик начал учиться на факультете электротехники в нидерландском университете. В школу он пошел в 4 года. Его IQ составляет 145. Он обладает невероятной памятью. Лоран увлекается технологиями и наукой. Мальчик мечтает сделать открытие, что сможет продлить человеческую жизнь. А еще найти решение проблемы изменения климата.

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