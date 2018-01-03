«Как мне дальше жить? Меня лишили работы и хлебных карточек. Мы голодаем. Я способен купить лишь одну кружку фасоли в день, из которой варим на всех уху… На двух детей имеем только одну пару сапог, а им же надо ходить в школу… У нас нечем топить… Вода в доме замерзает…»

За что?

Эти отчаянные строки принадлежат украинскому писателю, литературоведу, искусствоведу, критику, музыкальному и театральному деятелю, историку, этнографу Хоткевичу Игнату Мартыновичу.

Всю свою жизнь он посвятил украинской культуре, прямо утверждая, что «украинская культура и язык нуждаются в независимом от России развитии». Под его руководством начинает работать харьковский национальный хор, по селам и городам Украины идет цикл из его 12 программ «История украинской музыки». Он организовывает свой театр, где дают прекрасные спектакли по украинской классике и ездит с ними по городам. Его неутомимость подкрепляется верой в свой народ и самозабвенной любовью к своей стране. Хоткевич ведет просветительскую и образовательную деятельность: читает лекции, преподает в институтах и школах, издает учебники. В своих произведениях он часто отражает несгибаемую волю своего народа, его жажду к свободе и независимости, описывает освободительные войны, воспевает украинскую культуру и всеми силами своего недюжего таланта старается ее сберечь и не дать уничтожить тем…

Тем кто в 30-е годы обвиняет его в национализме, начинает преследовать, перестает печатать, устраивает травлю в прессе, исключает со всех должностей. Тем кто насылает на его народ страшный Голодомор, из ужаса которого и рождаюся воплем эти строки: «Как мне дальше жить…?»

Ни за что униженный, раздавленный человек каким-то чудом доживает до 1938 года. 23 февраля выписывается ордер на его арест и звучит первое обвинение: «…является участником антисоветской украинской националистической организации». 3 марта обвинение дополняется «…является участником контрреволюционной украинской повстанческой организации и немецким шпионом». 29 сентября приговор — расстрел. 8 октября великого украинского патриота казнят. Как и тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч других украинцев…

За что? За то, что они были украинцами и не хотели вставать на колени, отрекаясь от себя, своего прошлого, своих корней, языка и родного края, перед своими «старшими братьями». Как и сегодня… Всё повторяется. Украинец скорее отдаст свою жизнь, чем покорится российскому зверю и станет его бессловесным рабом.

Пошли вон с чужой земли. Надо ли объяснять, почему украинцы так остро реагируют на любые разговоры про «повторные референдумы», «неоднозначность» событий на Донбассе, на это демонстративно-имперское «на» Украине? Да безуспешно объяснять выродкам и потомственным нравственным идиотам. Просто без объяснений — пошли вон или будете удобрять украинскую землю вплоть до последнего своего русскомирского тела.

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