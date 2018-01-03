|Из-за сбоя в работе на Хмельницкой АЭС отключили один из энергоблоков
|03.01.2018 15:03
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Об этом говорится на сайте государственной компании «Энергоатом».
В частности, энергоблок был отключен для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла «чехол — блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты.
В «Энергоатоме» отмечают, что реакторная установка находится в состоянии «горячий останов». Причины нарушения устанавливаются.
Данное событие, согласно международной шкале INES, классифицируется уровнем «0» (вне шкалы).
Одновременно с этим на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС проходят 58-е сутки капитального планового ремонта.
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