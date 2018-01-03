ВМС Украины в текущем году продолжат наращивать возможности и реформирование органов управления – Воронченко

Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины в 2018 году будут продолжать реформирование и наращивать свои возможности, заявляет командующий видом войск Игорь Воронченко.

"Среди основных задач ВМС ВС Украины на 2018 год - наращивание возможностей, обеспечение реализации задач реформирования и развития, формирования новых органов военного управления, их всестороннее обеспечение", - цитирует командующего ВМС Украины пресс-служба Минобороны в среду.

Он напомнил, что ВМС Украины в течение 2017 года выполняли задачи по защите страны как с морского направления, так и в районе проведения АТО на Донбассе, восстанавливали боеспособность вооружения и военной техники, корабельного состава, принимали в состав флота новые боевые единицы (малые артиллерийские бронированные катера "Гюрза-М"), продолжали восстановление инфраструктуры военных городков и приводили структуру командования к стандартам НАТО.

"В прошлом году мы впервые после десятилетнего перерыва совершили штурманскую практику. На учебных катерах "Чигирин" и "Новая Каховка" курсанты 2-го курса Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" ходили в поход к берегам Румынии и Болгарии. Это позволило будущим офицерам проверить полученные во время обучения навыки непосредственно в море", - добавил И.Воронченко.

Он отметил, что благодаря восстановлению технической готовности учебного катера "Смела" в этом году курсантский поход будет проходить в составе полной учебно-катерной группы.

По словам командующего, в прошлом году военный флот пополнился 4-мя современными катерами "Гюрза-М", а в ближайшее время командование флота решит вопрос о перспективах корвета "Винница".

"Корабль уже поставлен в док. Проводится обследование корпуса, палубных механизмов, энергетической установки и электрооборудования путем ультразвуковой дефектоскопии", - проинформировал И.Воронченко о ходе работ на корвете.

Малый противолодочный корабль проекта 1124 "Винница многоцелевой корабль прибрежного действия (шифр "Альбатрос", англ. Grisha class corvette по классификации НАТО). В конце сентября 2017 года судоремонтная верфь "Украина" Одесского порта приняла корвет на ремонт. Согласно ранее озвученным планам, на нем планируется провести полный комплекс ремонтных и доковых работ. После доковых работ корвет планировалось направить на киевский завод, который специализируется в этой сфере, где его должны переоснастить и вооружить.