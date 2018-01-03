Изменение размера штрафов за нарушение правил дорожного движения невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях, напомнили в Министерстве внутренних дел Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МВД предлагает увеличить в 6,6 раза штраф за превышение максимальной скорости более чем на 50 км/ч Фото: pexels.com "Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой. Поэтому новая система штрафов еще не начала действовать", – сказано в разъяснении МВД.Министерство внутренних дел предлагает увеличить в 6,6 раза штраф за превышение максимальной скорости более чем на 50 км/ч: с 510 до 3400 грн. Штраф за оставление места ДТП может вырасти с 255 до 3400 грн. Также МВД предложило существенно увеличить штрафы за управление транспортным средством лицом, которое не имеет или лишено права управлять автомобилем. Сейчас таких водителей штрафуют на 510 грн. Если изменения поддержит Верховная Рада, штрафы увеличатся до 10 200 и 20 400 грн соответственно за первое нарушение, и до 40 800 грн за повторное (то есть в 80 раз). 21 декабря комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту вернуть на доработку подготовленный правительством законопроект №7286, ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения.С 1 января 2018 года в Украине вступили в силу обновленные ПДД. Главное нововведение – ограничение скорости в населенных пунктах теперь составляет не 60, а 50 км/ч. При этом первое водительское удостоверение теперь выдается на два года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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