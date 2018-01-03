"Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать"

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом то положительное решить", - отметил Марчук в интервью "5 канала" во вторник, 2 января.

"Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял его на Генассамблее ООН" , - добавил он.

"Для ситуации в Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и насилие к миру, и последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев" , - подчеркнул представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

Напомним, в прошлом месяце Евгений Марчук пояснил , почему Россия вывела своих наблюдателей из Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе.