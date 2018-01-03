Конфликт на востоке Украины не является замороженным или забытым для Германии и только Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль перед отлетом в Украину, пишет Укринформ .

"Поездкой в Киев и в Мариуполь хотим показать людям в Украине: мы не бросаем вас, для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым, но очень актуальным и пожароопасным", - подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил важность произошедшего накануне обмена пленными и достижения перемирия на новогодне-рождественские праздники.

"Так и должно продолжаться", - заявил Габриэль и заверил, что западные партнеры попытаются урегулировать кризис на Донбассе и найти решение, которое принесет мир в этот регион.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Италия, которая в текущем году будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пообещала продолжать оказывать Украине поддержку .

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