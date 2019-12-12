Об этом отмечали участники пресс-конференции "Безопасный мир ребенка: развитие и воспитание современных детей. Решение проблем толерантного отношения к детям с инвалидностью", которая состоялась в Укринформе.

"Уважаемые родители, не выставляйте фотографии ваших детей в социальных сетях. Этого не нужно делать, ведь мы живем во времена тотальной агрессии и опасности", - сказала автор более 500 социальных проектов, лауреат премии "Человек года-2018", организатор премии "100 украинцев" Татьяна Петракова.

Эксперт комплексной безопасности, телевизионный знаток Руслан Болгов отметил, что родителям подростков не стоит без их разрешения выставлять фото детей. "Без разрешения ваших детей - подростков не выкладывайте их фото. Они уже личности и имеют право или хотеть популярности, или избегать ее. Всегда это согласовывайте", - посоветовал Болгов.

Он также рассказал о правилах кибербезопасности и посоветовал выяснить, членом каких групп в социальных сетях является ребенок. "Никогда не ругайте детей за правду. Тогда они будут ее вам рассказывать", - подчеркнул он.

В свою очередь Петракова отметила, что сегодняшняя встреча проходила в рамках третьей образовательной конференции для родителей от команды "Ukrainian people".

Участие в мероприятии приняли эксперты, которые сотрудничают с "Ukrainian People", а также являются номинантами премии "100 украинцев", церемония награждения которой состоится 13 декабря в Киеве.

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