Некоторые освобожденные из ОРДЛО украинцы подозреваются в пособничестве противнику

Среди украинцев, освобожденных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей 27 декабря прошлого года, есть подозреваемые в финансировании терроризма и передаче информации членам незаконных вооруженных формирований, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. Относительно гражданских, есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также – в передаче информации", - сообщил Г.Тука в эфире в среду.

Он уточнил, что из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц, которые ранее проживали на оккупированной территории.