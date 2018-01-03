Решение Стокгольмского арбитража по иску НАК «Нафтогаз Украины» о транзите газа может стать разгромом российского монополиста «Газпрома».

Об этом руководитель аналитического центра «Глобалистика 21″ Михаил Гончар заявил в интервью информагентству QHA.

По его словам, в феврале должно быть решение по транзитному контракту, где «Нафтогаз» добивается уплаты $16 млрд компенсации за невыполнение «Газпромом» своего обязательства.

«Претензии «Газпрома» там почти нулевые. Они считают, что там исчезло несколько миллионов кубических метров газа, кажется, в 2009 году. Если арбитраж присудит 16 миллиардов компенсации, то это будет означать разгром «Газпрома», потому что подобного сокрушительного удара они еще не испытывали», – отметил Гончар.

При этом Гончар признает, что арбитраж может отклонить требование «Нафтогаза», однако даже в таком случае негативных последствий для Украины не возникнет.

«Мы просто не получим те $16 млрд. Логика арбитража может заключаться в том, что обязательства зафиксировано, но принципа «транспортируй или плати» в контракте нет. Это было фундаментальной ошибкой украинской стороны. Россияне внесли в договор купли-продажи принцип «бери или плати», а наша сторона не внесла, что как раз и свидетельствует о дискриминационности подходов, а Стокгольмский арбитраж принимает к рассмотрению этот вопрос», – резюмировал Гончар.

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