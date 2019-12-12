|"Минеру" КГГА "светит" до шести лет колонии
|12.12.2019 11:57
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
«Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении 52-летнему мужчине по факту ложного сообщения о минировании здания Киевской городской государственной администрации», - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Как сообщалось, во вторник, 10 декабря, правонарушитель, находясь на станции Киев-Пассажирский, совершил звонок на горячую линию «102» и предоставил ложное сообщение о минировании КГГА по адресу улица Крещатик, 36.
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