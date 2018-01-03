Закон, который подписал президент Украины Петр Порошенко, отменяет
обязанность банков и публичных акционерных обществ публиковать
информацию в официальных изданиях. Документ был отправлен на
подпись президенту в середине декабря Фото: president.gov.ua "Закон
решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на
публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в
законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе
определения и регулирования публичных компаний", – отметили в
АП.В частности, на банки распространяются требования по раскрытию
информации, как и на публичные компании; для публичных акционерных
обществ и банков отменена обязанность публиковать информацию в
одном из официальных изданий; ужесточаются требования к
прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного
общества, избрания независимых членов, расширяются его
полномочия.Законопроект был принят Верховной Радой 16 ноября,
подписан спикером парламента Андреем Парубием 18 декабря и
отправлен на подпись президенту.
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