Закон, который подписал президент Украины Петр Порошенко, отменяет обязанность банков и публичных акционерных обществ публиковать информацию в официальных изданиях. Документ был отправлен на подпись президенту в середине декабря Фото: president.gov.ua "Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний", – отметили в АП.В частности, на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании; для публичных акционерных обществ и банков отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий; ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избрания независимых членов, расширяются его полномочия.Законопроект был принят Верховной Радой 16 ноября, подписан спикером парламента Андреем Парубием 18 декабря и отправлен на подпись президенту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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